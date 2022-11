Seks personer varetægtsfængslet i indbrudssag

Da der blev foretaget en ransagning af køretøjet fandt man en større mængde stjålet værktøj. En del af værktøjet var af mærket Jorton og viste sig at stamme fra et indbrud i containere i Esbjerg.

Fire personer blev anholdt - to af dem blev efterfølgende løsladt efter endt afhøring. Derudover anholdt Fyns Politi yderligere fire personer på vegne af UKA Vest. Samtlige seks anholdte blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør mandag ved Retten i Sønderborg sigtet for indbrud og hæleri. Dommeren varetægtsfængslede alle seks personer i fire uger.