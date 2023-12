Selskab melder nyeste antal stormskader

Mere end hver tiende anmeldelse er skader på drivhuse og orangerier, oplyser Rasmus Gade, der er kommunikationschef i GF Forsikring.

- Det vi generelt ser, er mange små skader, hvor der for eksempel skal skiftes et par glasruder, eller et nyt hegn skal sættes op, fortæller han.

I går meddelte GF Forsikring, at de forventede, at skadeanmeldelserne ville løbe op i omkring 2.000. Det var det antal anmeldelser selskabet modtog under stormen Gorm i 2015, som de sammenholdt stormen Pia med.

Men det har nu ændret sig.

- Der kommer ikke så mange skader, som ventet. Vi forventer nu i underkanten af 2.000 skader. Det store ryk er ved at være ovre, men der vil stadig komme flere anmeldelser løbende, siger Rasmus Gade.