Selvom engelsksprogede uddannelser er i høj kurs må få læse dem

I år er der 644 flere sammenlignet med sidste år, som har valgt at søge en engelsksproget uddannelse i landsdelen som deres førsteprioritet.

Alligevel har Folketinget besluttet, at uddannelsesinstitutionerne ikke må tage for mange studerende ind, og det skaber frustrationer.

- Jeg er træt af det. Det er megasvært at finde gode ansatte i forvejen, så jeg kan slet ikke forstå, at staten har valgt at tage den beslutning, siger Jakob Grumsen, der er ejer og direktør i Grumsen Development, som har flere engelsktalende ansatte, som er uddannet i Esbjerg.