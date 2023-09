Sensation i Vadehavet: Truet fugl yngler efter årtier

I årene fra 1994 til 2021 blev der kun observeret fem brushane-familier i hele Vadehavet. I år er der observeret tre familier bare på Mandø.

- Målet er, at vi får nogle sunde og levedygtige bestande på Mandø. Det er en meget vigtig lokalitet. Mandø kan blive et kerneområde og et godt levested for engfugle, så vi kan få fremgang for bestande, der har været presset i en længere årrække, siger Mads Jakobsen.



Naturgenopretningsprojektet handler kort fortalt om at optimere leveforholdene for engfuglene. Det indebærer blandt andet ændring af hældningen på grøfter og vandhullers skrænter, hævning af vandstanden og tilbageholdelse af overfladevand.