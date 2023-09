September har kurs mod opsigtsvækkende varmerekord

For godt nok er september årets første efterårsmåned, men med en hidtidig gennemsnitstemperatur på 16,6 grader har måneden kurs mod at blive varmere end både juni, juli og august.

Det skriver TV 2 Vejret.

Skulle september ende med at blive registreret varmere end juli, vil det være første gang nogensinde, at det er sket i samme kalenderår.

September kan under alle omstændigheder bryste sig med at have mønstret flere solskinstimer end august allerede - fredag rundede måneden nemlig 140 solskinstimer mod augusts sølle 139 timer.