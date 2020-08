SF kræver oprydning af jordforureninger tre steder i Syd- og Sønderjylland

Når der bliver indgået finanslovforlig for næste år, skal det indeholde penge til at rydde op efter ti generationsforureninger. Det vil SF kræve, kom det frem på et pressemøde i dag.

I Syd- og Sønderjylland er der tale om forureningen ved Grindsted, den i Kærgaard Klitplantage og den på Himmark Strand på Nordals. Danske Regioner har fremlagt en plan for, hvordan det kan ske i årene 2021-2032, men nu skal pengene så findes, kræver SF.

- Det er nødvendigt at stille som krav til denne finanslov, for nu skal vi have sat handling og kroner bag ordene, Signe Munk, klimaordfører for SF.

- Vi vil sikre os, at der ikke bliver nølet med det. Der skal findes penge hurtigst muligt, og det skal være ved den her finanslov, fortsætter hun.

Flere penge til Grindsted

Partiet foreslår at afsætte 750 millioner kroner fra 2021 og tre år frem til at begynde oprensningen af de ti forureninger.

Det er første fase af regionernes plan, som SF vil føre ud i livet. Her er Kærgaard Klitplantage med i første fase af oprydningerne, men forureningen ved Grindsted må vente til 2024.

- Vi har netop lagt flere penge oven i fase et, fordi vi gerne vil fremskynde oprensningen efter Grindstedværket, siger Signe Munk, der er klimaordfører i SF.

SF fremlægger i september sit bud på en finanslov for 2021.