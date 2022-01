SF laver rokade i toppen - post til sydjysk profil

- Karina Lorentzen har siddet i Folketinget af flere omgange, hun har siddet i byrådet, er en erfaren ordfører og en stærk strateg, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i pressemeddelelsen.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at hun skal lede folketingsgruppen. Karsten og Signe udgør et stærkt makkerpar og har forskellige styrker, som supplerer hinanden fantastisk, siger Olsen Dyhr.

Lorentzen Dehnhardt, der trods sin nye rolle blandt andet fortsætter som retsordfører, ser frem til den nye opgave.

- Det er jo store sko, jeg skal fylde ud, for Jacob Mark har gjort et fantastisk arbejde.

- Jeg glæder mig til at blive en del af store og små beslutninger i hverdagen og til at være med til at lede en så dygtig og harmonisk folketingsgruppe, siger Lorentzen Dehnhardt.

Karsten Hønge mener, at SF styrkes ved at få nye, unge kræfter frem i partiet. Såsom Signe Munk.

- Det er en kæmpe styrke, at vi er lykkes med at få valgt så mange dygtige unge ind i SF's folketingsgruppe, og jeg er rigtig glad for at blive flankeret af en så kompetent ung politiker som Signe Munk, som virkelig har vist, hvad hun kan på posten som klimaordfører.

- Jeg tror, at vi sammen kan være med til at få SF til at stå stærkt i en politisk hverdag, der til tider er reduceret til et freak show, siger Hønge.

Munk tilføjer:

- Jeg glæder mig til at være med til at tegne de store linjer i partiet sammen med Karsten Hønge og selvfølgelig resten af SF's folketingsgruppe.

- Jeg tror, at vi kan supplere hinanden godt i hverdagen, fordi vi kan noget forskelligt, har forskellige interesser og i øvrigt har et hamrende godt samarbejde.

Charlotte Broman Mølbæk overtager posten som børneordfører fra Jacob Mark, indtil han er tilbage på Christiansborg, oplyser SF.