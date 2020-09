SF-politikere vil sætte en stopper for forurenet havneslam

Lørdag tog SF-politikere fra Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart på togt med sejlskibet Frem, hvor havbiolog Søren Larsen viste politikerne, hvad der gemte sig under havoverfladen.

Politikerne vil nemlig passe på natur og dyreliv i Lillebælt, der er truet af klapning, som er når skibe dumper havneslam andre steder i havet.

Dyrelivet bliver påvirket

På sejlskibet Frem fortalte havbiolog Søren Larsen om konsekvenserne ved at klappe havneslam i Lillebælt.

- Der er tungmetaller fra skibe og gammel maling i havneslammet, og når man renser det op og klapper det ude på åbent hav, vil tungmetallerne komme ind i fødekæderne. Der vil de ligge for evigt, siger Søren Larsen.

Tungmetaller i dyrelivets fødekæder er ikke uden betydning for hverken dyr eller mennesker.

- Jeg vil mene, at tungmetaller, som kommer ind i små alger, er et stort problem. De havner også i de dyr, vi til sidst spiser, så tungmetallerne lander faktisk på vores spisebord, fortæller Søren Larsen.

Forbudt på land, tilladt i vand

Folketingspolitiker Karina Lorentzen er sammen med en række andre SF-politikere gået ind i kampen mod klapning og vil løse udfordringen på en anden måde.

- Vi er for længst holdt op med det på lands, nu er tiden kommet til at sætte en stopper for det til vands, siger Karina Lorentzen, folketingspolitiker (SF) fra Kolding.

Det har været forbudt at dumpe affald i 35 år i Danmark, men når det kommer til havmiljøet, findes der ingen lignende regler.

- Vi synes, der skal være et forbud mod at klappe, altså smide forurenet havneslam ud andre steder. Det vigtige er, at vi får taget diskussionen om, at vi nu stopper giftlossepladser til havs, ligesom vi har gjort det på landjorden, siger Karina Lorentzen.

Havneslammet skal ofte flyttes i forbindelse med anlægsprojekter, havneuddybninger og vedligehold, og her foreslår SF, at uddybninsmaterialet bringes på land og bliver renset.

I øjeblikket anvender Vejle Havn dumpingpladsen Trelde Næs, og det er planlagt, at Kolding Havn skal anvende samme plads i forbindelse med byudviklingsprojektet Marina City.