En signalfejl på strækningen skyldes, at der lige nu er forlængede rejsetider. Det oplyser både DSB og Banedanmark på X.

Problemer med kørestrømmen mellem Vojens og Rødekro har gjort, at færre toge køre mellem Fredericia og Padborg.

Banedanmark oplyser, at de er på stedet for at rette fejlen, men de har ikke nogen tidshorisont for, hvornår togtrafikken kører normalt igen.

Passagerer opfordres til at tjekke Rejseplanen i forbindelse med deres rejse.