Sirenetest kom bag på færre i år

Langt færre personer har i år henvendt sig til Beredskabsstyrelsen efter sirenetest.

Det oplyser Kristian Anker-Møller, der er specialkonsulent i Beredskabsstyrelsen.

Sirenen blev traditionen tro afprøvet den første onsdag i maj.

I det følgende døgn har styrelsen modtaget et sted mellem 100 og 150 henvendelser på telefon og det samme antal på mail.

I 2023 fik Beredskabsstyrelsen omkring fem gange så mange henvendelser, siger Kristian Anker-Møller.

Dengang forsøgte man sig for første gang med at sende advarsler ud på borgernes telefoner.

Igen i år er der blevet varslet gennem det mobile system varslingssystem, S! RENEN.

At markant færre har kontaktet Beredskabsstyrelsen i år kan hænge sammen med, at færre er blevet overrasket over sirenen på deres telefon, siger Kristian Anker-Møller.

- Det har nok noget med det at gøre, og det er rigtigt positivt, synes vi. Et af de primære formål med den her test er at sikre, at folk kender systemerne. At de har en idé om, hvordan det lyder på deres telefon.