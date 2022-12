Sjældent vejrfænomen kan give spejlglatte veje: DMI varsler risiko for isslag i hele landsdelen

Der er god grund til at være ekstra forsigtig, hvis man skal ud at køre fra morgenstunden mandag.

DMI har nemlig varslet risiko for det sjældne vejrfænomen isslag i samtlige syd- og sønderjyske kommuner fra klokken tre natten til mandag og til klokken ni om formiddagen.

- I løbet af natten bevæger en varmfront sig ind over Jylland fra sydvest. Der er risiko for at nedbøren lokalt vil falde som isslag, derfor er der opsat DMI Risiko. Vi holder øje med situation, og opdaterer efter behov, skriver vagthavende meteorolog ved DMI, Mette B. Wagner på instituttets hjemmeside.

DMI minder desuden om, at isslag medfører risiko for et stort antal uheld med personskade til følge. Færdsel - kørende såvel som gående - er forbundet med stor risiko for skade.

Forskel på 'islag' og 'isslag'

Det er ikke let at høre forskel på ordene 'islag' og 'isslag', men der er tale om to helt forskellige vejrsituationer.



Islag oplever vi langt oftere end isslag, der kræver nogle helt særlige betingelser i atmosfæren for at kunne opstå.



- Islag dannes, når vand på overfladen bliver kølet af og danner et lag af is. Vandet ligger altså på overfladen før det fryser til is, skriver DMI på sin hjemmeside.

Grafik: DMI



Isslag derimod er en anden sag. Det forekommer typisk et par gange hver vinter, ofte kun i dele af landet, og kun sjældent i kraftig form.



- Til gengæld er det rigtig farligt, når det kommer, fordi overfladerne bliver spejlglatte alle steder på meget kort tid, skriver DMI.

For at isslag kan dannes, stilles der store krav til atmosfærens sammensætning. Der skal nemlig være varm luft i de øverste luftlag, mens den nederste smule af luften samt jorden er kold.



Derved kan regndråberne på det sidste stykke af sit fald mod jorden nå at fryse, og derved danner det et tyndt lag af is allerede med det samme, det rammer jorden.