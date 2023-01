Og det våde og ustadige vintervejr stopper ikke lige foreløbigt. Tværtimod fortsætter det hen over den kommende weekend.



Især lørdag ser meget våd ud, mens der søndag bliver skruet gevaldigt op for vinden. Meget tyder på, at vi søndag kan få vindstød af stormstyrke.

Prognoserne spår, at det bliver mest blæsende over Syd- og Sønderjylland, hvor vinden forventes at ligge i underkanten af storm med vindstød, der kan nå stærk storm eller orkan.