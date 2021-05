Sjaskvåde dage i vente

Et lavtryk er ved at lægge sig godt til rette over Danmark. Lavtrykket har rigtig meget vand med.

- I løbet af i dag og i morgen vil der falde 10-20 millimeter regn. Normalt kan vi regne med, at der i maj måned falder 47,3 millimeter. Så 20 millimeter på et døgn må siges at være vådt, siger meteorolog Bolette Brødsgaard, DMI, mandag morgen.

I løbet af onsdag regner lavtrykket af, så der torsdag kun er skyer og lidt byger tilbage. Fredag er lavtrykket dødt og bort, og der bliver bedre plads til solen.

Med solen følger højere dagtemperaturer og så begynder det at ligne sommer. I weekenden tror DMI på sol og varme med temperaturer op til 22 grader.