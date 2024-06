Skader efter snus skal kortlægges i ny undersøgelse

Et stigende antal unge får skader som misfarvede tænder, grå slimhinder og sår på tandkød, efter at de har taget snus og snuslignende produkter som nikotinposer.



Nu vil Tandlægeforeningen undersøge omfanget af skader.

Det skriver DR søndag.

Kortlægningen skal gøre tandlægerne klogere på problemet, men den skal også være med til at gøre politikerne opmærksomme.

Det siger Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist, til mediet.

Snus med tobak er ikke længere tilladt at sælge, men ifølge formanden er det nikotinen i poserne, der spiller "en meget stor faktor".

Nogle typer af nikotinposer kan nemlig indeholde nikotin svarende til 24 cigaretter.

- Det er fuldstændig vildt, og det betyder, at den afhængighed, man får, er kæmpestor, og at den kommer lynhurtigt, siger Susanne Kleist.

Det stigende antal brugere af snuslignende produkter kan være en konsekvens af, at det er blevet lovligt at købe produkterne, og at man flere steder ikke længere må ryge indenfor, mener Susanne Kleist.

Undersøgelsen skal ske gennem Tandlægeforeningens medlemmer, og den forventes at tage omkring en måned.