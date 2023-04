Skærmtid kan spille ind på børns diagnoser

På bare ét år er antallet af ADHD-udredninger af børn og unge under 18 år steget med 16 procent. Det viser nye tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).



Fra april 2021 til 31. marts 2022 steg tallet til 4715 udredningsforløb fra 4030 i samme periode i 2020/2021. For tre år siden var der 26 procent færre henviste patienter.

- Stigningen er især udtryk for, at det er blevet sværere at fungere med ADHD. Både i familierne og i skolen er der færre ressourcer til at tage sig af dem, siger professor Niels Bilenberg fra Børne og Ungdomspsykiatrien i Odense, der også er formand for den pågældende database i RKKP.



Ud over en presset hverdag både i skole og familie ser han tegn på, at den voksende brug af skærme i form af smartphones, tablets og computere har negativ påvirkning på børns trivsel.

- Vi savner forskning, som endegyldigt dokumenterer det. Men fra de resultater, vi begynder at se, er der ingen tvivl om, at meget skærmkontakt ikke gør noget godt. I hvert fald ikke når skærmen bliver den, nogle børn tilbringer mest tid sammen med, siger han.