Skærpet grænsekontrol efter koranafbrændinger forlænges

Den seneste tid har budt på episoder, hvor Koranen ved flere lejligheder er blevet brændt af forskellige steder i København.



- Den seneste tids koranafbrændinger har betydning for det aktuelle trusselsbillede, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor vi fortsat har behov for en skærpet kontrol ved de danske grænser for at imødegå de trusler, som Danmark står overfor.