Skærpet tilsyn med studentervogne er på vej

Sådan lyder det fra Færdselsstyrelsens kontorchef for Tilsyn, Nicoline Zederkof Jensen, efter at TV2 ØSTJYLLAND torsdag kunne fortælle, at politiet anslår, at hver femte studentervogn har en fejl, der har betydning for sikkerheden.

I et skriftligt svar til mediet skriver kontorchefen, at det "selvfølgelig er et problem, hvis politiet har konstateret, at hver femte af de vogne, de har kontrolleret, fremstår med fejl."



Derfor vil Færdselsstyrelsen, ifølge kontorchefen, undersøge mulighederne for at føre et skærpet tilsyn med studentervognene til næste år.