Skævheder ved kommunalvalg undersøges fire valg tilbage

Små partier risikerer at tabe uforholdsmæssigt meget på metoderne til fordeling af pladser i landets byråd og kommunalbestyrelser.

Derfor skal to professorer nu gennemgå valgresultaterne for de seneste fire kommunalvalg.

Dermed kan de vurdere, om Danmark benytter en rimelig og retfærdig model for fordeling af mandater.

I yderste konsekvens kan det få betydning for, hvilke partier der kommer til magten ifølge professor Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet.

– Det er ikke helt ligegyldigt. Det påvirker reelt valgene nogle steder, hvor der måske er et lille parti, der ikke kommer ind, mens et stort parti får et mandat mere, end matematikken tilsiger, siger Ulrik Kjær til mediet Danske Kommuner.

Kritik af metode

I Danmark har man siden 1909 benyttet den d’Hondtske metode. Den er siden blevet kritiseret for at tilgodese store partier på bekostning af små.

Derfor indførte man muligheden for at indgå valgforbund for at kompensere for skævhederne. Men det kan betyde, at store partier får dobbeltvirkning af skævheden, hvis de indgår valgforbund med små partier.

Det har tidligere været oppe at vende politisk, om fordelingsnøglen skulle laves om. Men der har ikke været flertal. Nu skal to professorer, der tidligere har kritiseret modellen, gennemgå valgene.

Det er indenrigsminister Kaare Dybvad (S), der har sat professorerne til at gennemgå matematikken bag fordelingsnøglen.

Tidligere undersøgelse viste rod

De endelige analyser ventes i april.

De to professorer har tidligere undersøgt kommunalvalget i 2017.

I ti kommuner fandt de eksempler på, at et parti har fået et flertal af mandaterne i byrådet uden at have opnået et flertal af stemmerne.

I seks kommuner betød rod i rækkefølgen i fordelingen af antallet af mandater, at et parti ikke blev valgt ind. Det skete, selv om det havde flere stemmer end et andet parti, som fik et mandat.