Skal du holde påskefrokost? Få otte tips til at holde den online

Tip 1: Vælg den rigtige platform

Der er efterhånden mange muligheder for at se hinanden gennem en skærm. Når du vælger, om påskefrokosten skal foregå over Teams, Zoom, Facetime eller noget helt fjerde, skal du tage dine gæsters kendskab til platformene og deres digitale kendskab med i overvejelserne, sig Malene Iskov.

Vigtigst er dog, at du som arrangør selv kender den valgte platform godt, så du kan hjælpe dine gæster. Malene Iskov bruger selv Teams til sin påskefrokost. Hun mener, den er mest brugervenlig.

Tip 2: Sikr forbindelsen

Efter egen erfaring med et webinar, der pludselig lukkede ned, understreger Malene Iskov, hvor vigtigt det er, at deltagerne har en stabil forbindelse. Sørg for, at din computer eller tablet er opdateret, og hav enten et internetkabel i din enhed eller sid tæt på routeren.

Tip 3: Forventningsafstem med gæsterne

Når du inviterer dine gæster, er det vigtigt, at I alle kender til planen for festen. At holde en online påskefrokost kræver lidt mere af jer alle både i forhold til koncentration og planlægning. Aftal for eksempel festens varighed, hvor meget af tiden, der skal bruges i køkkenet, og hvad der ellers skal ske udover at spise og skåle.