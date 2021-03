Skal du holde påskefrokost? Få seks tips til at gøre den klimavenlig

Tip 1: Tænk ud af boksen

Hvis du skal lykkes med en klimavenlig påskefrokost, skal du turde at prøve noget nyt. Du behøver ikke at servere de klassiske påskeretter for at få en lækker påskefrokost.

- Hæng dig ikke i traditioner, siger Emil Rask Bahr.

Tip 2: Handl ud fra den danske årstid

Hvis du spiser ud fra, hvad der er i sæson og på det pågældende tidspunkt bliver høstet i Danmark, mindsker du automatisk CO2-udledningen for eksempel ved ikke at købe importerede varer.

I marts og april er blandt andet jordskok, rødbede, gulerod og æble i sæson. Find en sæsonguide til råvarer ved at klikke her.

Klik på nedenstående dokument og få to opskrifter på klimavenlige retter af Emil Rask Bahr.