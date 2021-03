Skal du holde påskefrokost? Få syv tips til at holde den udendørs

Tip 4: Planlæg aktiviteter

Hvis I har børn med, kan det være en god idé at have nogle aktiviteter planlagt. Med et påsketema foreslår Sam Sørensen at farve æg over bålet: Find farvede ting i naturen, varm dem i en gryde over bål sammen med æggene.

Hvis du vil have mere inspiration til udeaktiviteter, kan du besøge Grønne Spirer eller FDF's legedatabase.

Tip 5: Opdag naturen

For at få det meste ud af turen foreslår Sam Sørensen at fokusere på naturen.

- Det giver en helt unik oplevelse. Du vil opleve noget, hvor naturen har en aktie i det, siger han.



Gå en tur, se efter fugle og lyt - harerne og uglerne har netop fået unger, oplyser naturvejlederen.