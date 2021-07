Skal jeg testes? Sådan forholder du dig før og efter EM-fest

Er du ikke vaccineret:

Det kræver et coronapas at få adgang til storskærmarrangementer og på barer. Det kan du få både ved en kviktest og en PCR-test.

Til DR kommer Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, med et par anbefalinger.

- Hvis man ikke er vaccineret, så lad jer teste, før I går ud og fejrer. Så undgår I at smitte andre. Hav smitteappen (smitte|stop, red.) installeret og aktiveret, så I kan finde ud af, om I har været i nærheden af nogen, der er smittet. Og lad jer også teste tre-fire dage efter kampen, siger han.

Er du vaccineret med første stik:

Hvis du har fået første vaccinestik, og der er gået 14 dage, så har du et gyldigt coronapas og følger dermed retningslinjerne som færdigvaccineret.

Der lyder ikke nogen anbefaling fra SSI om at lade sig teste forud for aftenens begivenheder, hvis man er vaccineret med første stik, og der er gået 14 dage.

Hvis man ikke har fået andet vaccinestik indenfor 42 dage, er ens coronapas dog ikke længere gyldigt. I så fald bør man lade sig teste forud for et eventuelt arrangement.

Efter aftenens arrangement er der heller ikke nogen anbefaling om at blive testet, medmindre man har symptomer, lyder det fra SSI.

Er du færdigvaccineret:

Først og fremmest gælder det, at personer, der har symptomer på covid-19, og personer, der er testet positive, skal blive hjemme. Det gælder også, hvis man er færdigvaccineret.

Det forventes ikke, at man som færdigvaccineret lader sig teste forud for et eventuelt arrangement.

Det er heller ikke nødvendigt at lade sig teste, efter at man har deltaget i fx et storskærms-arrangement, hvis man er vaccineret.

- Der er kun en meget lille risiko for smitte, når man er færdigvaccineret, men ved symptomer bør man lade sig teste med PCR-test og afvente negativt svar, skriver SSI i en mail.