Skal julegaven byttes? Få styr på byttereglerne her

Butikken kan kræve dokumentation for, at varen er købt hos butikken eller kæden. Gem derfor altid din kvittering.

For at kunne returnere en vare skal den være ubeskadiget og må ikke være brugt.

Varen skal leveres tilbage i original emballage, hvis emballagen har betydning for varens værdi eller for muligheden for at sælge varen igen.