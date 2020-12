Skattebesvær for grænsependler

Mennesker, der bor i Danmark, men arbejder i Tyskland eller Sverige, får i dette skatteår ekstra besvær med at udfylde deres selvangivelse, hvis de har arbejdet hjemme.

De skal nemlig udfylde den i to lande. Det samme gælder for folk, der pendler den modsatte vej, skriver Der Nordschleswiger.



Normalt bliver grænsependlere udelukkende beskattet i det land, hvor deres arbejdsplads befinder sig.

Men arbejder man i en periode fast fra en hjemmearbejdsplads, så bliver den regnet som ens arbejdssted.

Dermed skal grænsependlere opgive, hvilken del af deres løn de har tjent, mens de har været hjemsendt og hvilken del mens de mødte normalt ind på arbejde.

Den situation kunne ellers have været undgået, da det tyske finansministerium i starten af coronaepidemien tilbød Danmark, at man kunne lave en midlertidig aftale, hvor pendlerne fortsat udelukkende er skattepligtige i det land, hvor de hidtil var skattepligtige.

Danmark sagde nej tak til denne aftale

- Der er ikke indgået særaftaler med Tyskland, da det efter gældende regler ville medføre, at Danmark ensidigt ville opgive retten til at beskatte danske grænsependleres hjemmearbejdsdage uden at kunne beskatte hjemmearbejdsdagene for de tyske grænsependlere, skriver skatteminister Morten Bødskov (S) i et svar til Der Nordschleswiger.