Skattejagt, dyr og klodser: Nu begynder påskens aktiviteter

Børnene er gået på påskeferie, og måske er du også så heldig, at du har ferie. Om ikke andet er det weekend, og så kan I forhåbentlig sammen komme ud og opleve lidt i det syd- og sønderjyske.

Lørdag åbner flere store attraktioner nemlig, og så er påskens mange aktiviteter flere steder skudt i gang.

I Billund kan I se på legoklodser og tage en tur i rutsjebanen, da Legoland åbner portene for første gang i år. Det samme gælder for flere zoologiske haver, hvis giraffer, aber og andre eksotiske og knap så eksotiske dyr lokker. Parkerne åbner dog ikke fuldstændig, da indendørsarealerne stadigvæk er lukket.

Lige nu gælder det også, at I skal huske coronapasset, hvis I vil ind. Det betyder, at hvis man er over 15 år, så skal man kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

Her er fem bud på, hvad påsken kan bruges på:

1. Zoologiske Haver

Flere zoologiske haver åbner i dag portene og inviterer indenfor. Det glæder for både Givskud Zoo og Skærup Zoo. I Blåvand er haven allerede åben, og fra i morgen søndag kan I besøge Glad Zoo.

2. Legoland Billund

Har I savnet de farvestrålende klodser og et adrenalinsus i rutsjebanerne, så byder Legoland i Billund nu også gæster indenfor i parken.

3. Forårsjagt og -bingo i naturen

I kan også tage på jagt efter foråret med en bingoplade i hånden. På pladen findes ti af de arter, der dukker frem i det tidlige forår - for eksempel citronsommerfugle, anemoner og udsprungne bøgeblade. Arterne varierer fra område til område. Så besøg skoven, heden eller plantagen og gå på jagt og få fuld plade. Du kan finde områderne og printe pladerne her.



Udover fornøjelse og motion er det samtidig en hjælp for forskere, hvis observationerne meldes ind. På den måde kan de lære mere om naturens gang.

Projektet hedder Vores Natur og er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum. På Voresnatur.nu kan du desuden finde flere arrangementer eller ture.

4. Klatreparker

Er det ikke nok for jer at gå rundt nede blandt skovens træer, så åbner Wow Park i Billund og Gorilla Park i Vejle også lørdag for gæster. Her kan I klatre i træer, lege, gynge, svinge i lianer eller tage en tur i svævebanerne.

5. Gør det selv

Vil I hellere blive hjemme eller selv være kreativ, byder påsken også på mange gode traditioner. I kan lave gækkebreve, puste æg, spise masser af lækker mad til påskefrokosten eller pynte op i haven. I kan også lave jeres helt egen påskejagt og finde de æg, som påskeharen har gemt!