Skole skyller sine vandrør før genåbning - skal forebygge livsfarlig bakterie

Når skolerne genåbner onsdag, skal de lade vandhanerne løbe i et par minutter før brug. Sådan lyder opfordringen fra Statens Serum Institut.

Hvis et vandsystem i længere tid har nedsat eller ingen gennemstrømning af vand, kan der ophobe sig Legionella-bakterier.

Det kan føre til den alvorlige lungebetændelse kendt som legionærsygdom, og derfor følger man blandt andet rådet på Munkevængets Skole i Kolding.



- Vi skal spare på vandet, og økonomien betyder noget. Men det gør menneskeliv og sygdom også. Derfor tænker jeg, at de fem minutter, der er nok at skylle igennem, er godt givet ud for at sikre alle elevernes sundhed, siger skolens leder Stine Kirk til TV SYD.



Tandlæge fandt Legionella

Der er tidligere fundet Legionella i Munkevængets vandrør, så derfor tager man rådet ekstra alvorligt.

- Vores skoletandlæge, der ofte skal måle bakterieindholdet i vandet, fortalte os, at indholdet af Legionella var for højt. Så det reagerede vi på straks, og heldigvis blev ingen syge. Vi nåede at opdage det i tide, siger Stine Kirk.

Normalt skyller skolen kun sine vandrør igennem efter sommerferie og juleferie. Men med hjemsendelsen af elever er der en ekstra anledning til at gøre det.