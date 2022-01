Skoler lukkes ikke længere ved høj smitte - bekymrende mener skoleleder

Ifølge mediet sker ændringen ud fra en tilgang om, at "vi står et andet sted, end vi gjorde for et år siden", men også fordi der ikke er blevet lukket én eneste skole på landsplan på grund af coronasmitte i det nye år.

Kan give udfordringer

Strategiændringen bliver dog ikke modtaget udelukkende positivt på Bregnbjergskolen i Vojens.

Her mener, at skoleleder Anette Staub, at den nye strategi kan give nogle udfordringer for skoler.

- Jeg tænker, at det kan bliver svært at drive skole, for det er en melding, der kan sætte nogle i et dilemma, hvis man ikke har nok personale på grund af sygdom, siger skolelederen.