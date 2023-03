Skovene breder sig i Danmark - også i Syd- og Sønderjylland

I 1923 var første gang skovene blev målt op efter genforeningen, og Danmark fik det areal, vi har i dag. På 100 år er der altså blevet dobbelt så meget skov. Det meste ligger i Jylland.

Men der er stor forskel på, hvor meget skov kommunerne har. I Syd- og Sønderjylland er Billund den kommune, der har mest skov med 22 procent i 2021. Bundprop er Tønder med 5,8 procent.

Der har i de senere år været meget fokus på at plante skov, for at træerne kan hive CO2 ud af luften. Senest har Kirkbi, Lego-familiens pengetank, sagt, at de vil bruge 2 milliarder kroner på at købe landbrugsjord og plante skov.