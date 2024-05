Skybrud kan ramme i Jylland søndag eftermiddag

Køb en dykpumpe og en vandslange i byggemarkedet, hvis du har kælder og tidligere har haft vand i kælderen eller bor i et område, der før har været ramt af oversvømmelser.

Flyt uerstattelige ting fra kælderen og op i stueplan.

Fjern ejendele fra gulv og vandudsatte områder og sørg for, at dine ejendele står et godt stykke over gulvet, hvis du ikke har plads til dem andre steder. Opbevar ejendelene i plastkasser på hylder og reoler, der kan tåle vand samt afvaskning/desinficering i tilfælde af, at regn- eller kloakvand trænger ind.

Hold vinduer og døre lukkede og undersøg, om de alle lukker helt tæt. Hvis ikke, kan du løse det her og nu ved at montere en plade med tætningslister foran. Du kan også lægge sandsække foran utæthederne.

Dæk lavtsiddende vinduer og døre i kælderplan af og afskærm lyskasser og kældernedgange, herunder nedkørsel til kældergarage.

Tjek tagrender og nedløb. Måske har de brug for at blive renset for blade og lignende, så vandet kan komme væk.

I mangel af et højvandslukke kan du selv begrænse opstigende kloakvand ved at lave her-og-nu versionen, hvor du lægger et tykt og stort stykke plast oven på afløbet i gulvet og sætter tunge sandsække oven på.