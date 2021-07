Skyld i flere brande: Vær forsigtig med ukrudtsbrænderen

Beredskabsstyrelsen har igennem et stykke tid haft en fornemmelse af, at det er ofte en ukrudtsbrænder, der er skyld i flere brande, når

Nu er der kommet tal, der bekræfter deres fornemmelse.

Det seneste år har brandvæsenet rykket ud til 400 brande, der er startet med en ukrudtsbrænder, skriver Beredksabsinfo.

- Det er noget, som brandfolk og vi i Beredskabsstyrelsen har haft en antagelse om et stykke tid. Nu har vi tal, der klart underbygger antagelsen: En stadig større del af de brande, som brandvæsenet håndterer, er startet af en ukrudtsbrænder, siger Frederik Prytz-Grønfeldt, der er analysechef i Beredskabsstyrelsen.

Det er faktisk den årsag til brande, beredskabsstyrelsen kaldes ud til, der har den højest procentvise stigning.

- Når det oven i købet er sådan, at de brande har tendens til at udvikle sig voldsomt, står vi med en udfordring, siger analysechefen.

Derfor ønsker styrelsen nu at gøre opmærksom på, hvad du kan gøre for at bruge ukrudtsbrænderen hensigtsmæssigt, da den er en effektiv måde at få bugt med ukrudtet.