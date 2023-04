Syd- og Sønderjyllands Politi ved endnu ikke, hvordan genetisk slægtsforskning vil influere politiets efterforskning.

- På nuværende tidspunkt er det for tidligt at udtale sig om, hvilken betydning genetisk slægtsforskning vil have, da vi endnu ikke kender den konkrete udmøntning af beslutningen, siger Henrik Thrane politikommissær i Syd- og Sønderjylland.

Metoden bruger man i både Sverige og USA med stor succes.