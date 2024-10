Slagterivirksomhed fyrer medarbejdere for at holde fast i landmænd

Theis Brøgger ønsker ikke at svare på spørgsmålet om, hvilke områder, der påvirkes af fyringerne. Vi ved dog, at der primært ligger slagterier i Syd- og Sønderjylland, og at de store kontorer i Danmark ligger i Randers og København.

Det er ikke mere end et halvt år siden, at Danish Crown meddelte, at deres slagteri i Ringsted måtte lukke, hvilket resulterede i fyringen af knap 1.200 medarbejdere.

Nødvendigt for at bevare virksomhedens vækst

Virksomheden beskriver i deres pressemeddelelse, at de er kede af at skulle afskedige medarbejderne, men at det er nødvendigt, fordi de befinder sig i en krise. Det uddyber Theis Brøgger:

- Vi er i en situation, hvor mange landmænd vælger at sælge deres grise til vores konkurrenter eller sende dem til udlandet, fordi de betaler mere. Vi bliver nødt til at skære ned i vores andre omkostninger for at kunne fastholde de danske landmænd, lyder det fra Theis Brøgger, som tilføjer:

- Derfor bliver vi nødt til at prioritere skarpere, og nøjes med de omkostninger, der er absolut nødvendige for, at vores virksomhed sikrer dens vitalitet.

Tror du, at en ny fyringsrunde venter om hjørnet?

- Jeg tror ikke, at nogen virksomhed kan udstede garantier for, at der aldrig kommer flere fyringsrunder. Men vi forventer at få lavere omkostninger efter denne fyringsrunde, og håber derfor, at det kan være med til at undgå endnu en, fortæller siger kommunikationsdirektøren.