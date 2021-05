Slipper for sure borgere: Biblioteker jubler over nye regler for coronapasset

Fortsat sikkert

Selvom coronapasset ikke længere skal fremvises ved indgangen til biblioteket, så skal brugerne stadig have et gyldigt pas, og der skal tjekkes via stikprøver. Det åbner muligvis for, at borgere undlader at anskaffe sig et gyldigt coronapas.

- Jeg har en forventning om, at dem, der træffer beslutningerne, har forholdt sig til problematikken og har vurderet, at det er sikkert nok. Vi skal jo fortsat holde afstand, bruge mundbind og tage andre forholdsregler, ligesom vi skal i resten af samfundet, fortæller Charlotte Stoltenberg.