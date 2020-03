Slut med bajere og bøger: SDU lukker fredagsbarer og biblioteker

Når studerende og ansatte på SDU's afdelinger i Kolding, Sønderborg og Esbjerg fremover vil låne en bog eller købe mad og drikke, så må de uden for universitetets mure.

Disse samlingssteder lukker SDU Kolding Biblioteket Fredagsbaren Kantinen Læsepladser på reposer mod atriet

SDU Sønderborg Biblioteket Fredagsbaren

SDU Esbjerg Biblioteket Fredagsbaren



For at minimere risikoen for spredning af coronavirus har universitetets ledelse nemlig truffet en række forholdsregler i kølvandet på myndighedernes anbefalinger.

I en mail, som ansatte og studerende har modtaget søndag, lyder det blandt andet:

- SDU’s særlige campusstruktur med sammenhængende bygninger med mange ansatte, studerende og daglige gæster giver øget risiko for smittespredning. SDU’s ledelse har derfor besluttet at lukke alle større samlingsområder på alle campusser, skriver universitetsdirektør, Thomas Buchvald Vind, i mailen.

Undervisning og eksaminer vil blive gennemført som normalt.

Derudover opfordrer universitetsdirektøren studerende og ansatte til at blive hjemme, hvis de mærker symptomer på coronavirus.

- Det er vigtigt at understrege, at de nye tiltag på SDU sker med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, og vi har fokus på rettidig omhu og på at træffe de nødvendige beslutninger for at bidrage til at inddæmme smittespredning af coronavirus i samfundet, begrunder universitetsdirektøren.

Indgrebene kommer foreløbig til at gælde indtil 31. marts.

Der er knap 5.500 studerende og ansatte på SDU's afdelinger i Kolding, Sønderborg og Esbjerg.