Slut med gratis plastikposer - nu skal de koste mindst 4 kroner

Vi er allerede vant til, at det koster penge at få en pose til varerne, når vi handler i supermarkedet.



Det samme skal vi nu vænne os til, når butikkerne genåbner i det nye år, og vi køber alle mulige andre varer i detailhandlen - om det så er tøj, elektronik eller frugt hos grønthandleren.

Mindst 4 kroner for en pose

1. januar 2021 træder en ny lov i kraft, som pålægger erhvervslivet at tage mindst fire kroner for en bærepose. Samtidig forbydes de tyndere såkaldte "knitreposer" af plastik, som vi typisk kun kan bruge en gang.

Meningen er, at vi skal mindske forbruget af plastik og vænne os til at bruge poserne flere gange, fortæller Jakob Lamm Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv.

- Intentionen er at nedbringe unødvendigt forbrug af bæreposer og gøre forbrugerne bevidste om, at en bærepose har en værdi, siger han.

Markant fald i forbruget, når vi skal betale

En del butikskæder er allerede begyndt at tage penge for poserne.

Det gælder blandt andre Imerco, Babysam, Matas, H&M og Bog & Idé.

Flere af dem har kunnet konstatere, at forbruget af plastikposer efterfølgende er faldet markant.

For når kunderne aktivt skal tage stilling til, om de nu også har så meget brug for en pose, at de er villige til at betale for den, bliver svaret ofte nej tak.

Samtidig har der generelt været stort fokus på problemerne med plastikaffald i naturen.

I Kop & Kande-kæden er nogle af de omkring 100 butikker begyndt at tage penge for bæreposerne - mens andre butikker venter til 1. januar.

Men ifølge kædens marketingchef, Malene Maarbjerg Rasmussen, er det allerede tydeligt at se, at forbruget af poser er faldet drastisk over det seneste år.

- Der er en meget større bevidsthed blandt kunderne og i butikkerne på området. Og flere siger nej tak til en pose, da de enten har deres egen med hjemmefra, har plads til varerne i andre poser eller vælger at bære varerne i armene ud til bilen, siger hun.

De tynde poser fra frugt & grønt undtaget

Mens de tynde "knitreposer" med hank, som man typisk kender fra for eksempel pizzariaer eller grønthandlere, bliver helt forbudt, så er de små, tynde plastikposer i ruller fra supermarkedernes grøntafdelinger undtaget.

Og med god grund lyder det fra kommunikationschef Kasper Reggelsen i Salling Group, der har Føtex, Netto og Bilka.

- Plastikposer kan i nogle tilfælde være afgørende for at undgå madspild, ligesom de sikrer en høj fødevaresikkerhed.

- Det gælder blandt andet hygiejnen i købssituationen, når varen enten skal over kassebåndet eller igennem scan-selv-kasserne, siger Kasper Reggelsen.

Det beskytter også varen, når den skal transporteres hjem, lyder det.

Alternativer på vej

Men på det seneste er alternativer begyndt at dukke op i grøntafdelingerne.

Vævede poser til nogle få kroner udgør en erstatning for de tynde plastikposer uden hank for miljøbevidste forbrugere i flere supermarkeder.

- Det bliver helt sikkert et konkurrenceparameter for supermarkederne fremover, siger Jakob Lamm Zeuthen fra Dansk Erhverv.