Slutningen af sommerferien giver tæt trafik i weekenden

Bestyrelsesformanden forklarer, at det særligt er VUC Syds store gæld kombineret med et faldende antal kursister, der har ført til konkursen.

Det midlertidige styre er i høj grad lykkedes med at stabilisere VUC Syds drift og økonomi, skriver Børne- og undervisningsministeren i en pressemeddelelse efter at have modtaget besked om, at VUC Syd er gået konkurs.

- I 2018 var VUC Syd på randen til opløsning. I seks år har vi forsøgt at bringe økonomien på ret køl. Økonomien havde i forvejen store problemer, og med et vigende antal kursister, har det været en dårlig cocktail, som vi har kæmpet med, siger Laust Joen Jakobsen og tilføjer, at antallet af kursister siden 2018 er halveret.

De forklarer, at institutionens omkostninger er reduceret fra 221,9 millioner kroner i 2018 til 75,3 millioner kroner i 2022, men at det på trods heraf ikke er lykkedes at skabe en økonomisk bæredygtig institution.

- I forgårs blev jeg informeret om, at det ikke var muligt at forny vores aftale med kreditorerne, og det betyder kort sagt, at vi ikke vil have råd til at betale lønninger i efteråret, forklarer bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og tilføjer:

- Nu skal en kurator finde ud af, hvad der skal ske. Vi er selvfølgelig godt klar over, at der skal findes løsninger for både ansatte og kursister, men det er blandt kuratorens opgaver de næste to uger.

I pressemeddelelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet udtaler børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, at hans vigtigste prioritet er, at borgerne i Sønderjylland kan færdiggøre deres uddannelse.

- Det skal på plads hurtigt. Og undervisningen skal fortsat foregå lokalt. Ministeriet tager selv kontakt til elever og kursister på VUC Syd. Ligesom vi vil holde telefonerne åbne, hvis der er nogle spørgsmål, siger ministeren og understreger, at han også gerne vil garantere, at der fortsat vil være mulighed for at tage HF og få voksenundervisning i Sønderjylland.