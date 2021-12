Smitten falder og næsten hver anden har fået booster-stik

Til gengæld stiger antallet af personer, der har fået sin første revaccination også. Det gælder for næsten halvdelen af borgerne i Syd- og Sønderjylland.

Tallet ligger på 45,8 procent tirsdag, hvilket er en stigning på 2,6 procentpoint, fra 43,2 procent mandag.

Her er Hedensted, Varde og Fanø kommuner at finde i front med henholdsvis 47,6 procent, 47,7 og 55 procent vaccinerede med tredje stik,

I den anden ende af listen finder man Kolding og Tønder kommuner med 42,8 procent og 42 procent booster-vaccinerede.

Ligeledes går det roligt fremad for både førstegangsvaccinerede og borgere, der har fået andet stik, hvor det drejer sig om henholdsvis 81,9 procent og 77,8 procent.

Mandag var tallet for de to grupper på 81,5 procent for førstegangsvaccinerede og 77 procent for færdigvaccinerede.

Antallet af indlagte på landsplan stiger til 666.



Du kan se hvordan smitten ser ud i din kommune herunder: