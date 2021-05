Smitten holder sig i ro - Et enkelt sogn nærmer sig dog nedlukning

Bække Sogn i Vejen kommune nærmer sig, som det eneste sogn i det syd- og sønderjyske område, en nedlukning. Sognet opfylder to ud af tre kriterier for en nedlukning. Det sker fordi der er registreret 975 smittede indenfor de seneste syv dage. Samtidig er positivprocenten oppe på 4,7.

De tre kriterier er 600 smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage, 20 nye smittede indenfor syv dage og en positivprocent på tre indenfor syv dage.

Vejen Kommune er fortsat sammen med Billund Kommune de to kommuner med de højeste smittetal. Men i begge kommuner holder tallene sig overordnet i ro, og der er ikke tale om stigninger siden torsdagens tal.

Stigninger i enkelte kommuner

Et smitteudbrud på Tønder Overbygningskole betyder, at smittetallene fredag er steget i Tønder Kommune. Situationen på skolen bliver fulgt tæt, men den er på nuværende tidspunkt ikke lukket ned.

Incidenstallet for antal smittede pr. 100.000 indbyggere i Tønder Kommune er steget fra 78 til 88.

Også Hedensted Kommune har fået højere smittetal. Her i incidenstallet steget fra 84 til 101.

Grænsen for nedlukning er hævet

Fra fredag er grænserne for, hvornår et sogn eller en kommune lukker ned hævet. Nu skal der være 300 smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage, før en kommune bliver lukket ned. Før var det tal på 250.

Sogne skal fra fredag først lukke, hvis der er mere end 600 smittede pr. 100.000 indbyggere. Her var grænsen tidligere på 500. Samtidig er positivprocenten hævet fra 2,5 procent til tre procent.

Over to millioner har fået et stik

På landsplan er der fundet 997 nye smittede. Tallene kommer på baggrund af 149.048 prøver.

Det betyder, at positivprocenten er på 0.67 procent.

Antallet af vaccinerede borgere stiger stødt. Over to millioner har nu fået mindst et stik. Det svarer til 34,8 procent af befolkningen.

Samtidig viser tallene fra Statens Serum Institut, at mere en 1,2 millioner nu er blevet færdigvaccineret.