Smitten stiger fortsat i Syd- og Sønderjylland - på nær i tre kommuner

Smitten stiger i alle kommuner - undtaget tre

I alle de syd- og sønderjyske kommuner, som TV SYD dækker, er smitten steget - med undtagelse af Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Vejle Kommune.

I Esbjerg Kommune var der i går 6627 antal smittede, mens der i dag er 6599 antal smittede. Ligeledes ses et fald i Varde Kommune, hvor der i går var 2816 antal smittede, mens der i dag er 2792 antal smittede. Den sidste kommune, der siden i går, har oplevet et fald i antal smittede er Vejle Kommune, hvor antal smittede i går lød på 6314, mens der i dag er 6235 antal smittede.

Vender man blikket en smule mod syd ses også et lille fald i Slesvig-Holsten. Her er der 28.902 smittede de seneste syv dage. Det betyder, at Slesvig-Holsten har et incidenstal på 992,9.



