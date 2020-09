Smitten stiger i corona-ramte kommuner

Mandag er der 22 smittede per 100.000 indbyggere i Varde Kommune. Det er to mere end søndag, hvor kommunen for første gang kom på Sundhedsstyrelsens bekymringsliste.

Også på Fanø, i Esbjerg samt Horsens og Vejle kommuner, som i flere dage har haft flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere, fortsætter smitten med at brede sig, viser mandagens opgørelse.

I Esbjerg er der kommet flest nye smittede til - de er gået fra 37,3 til 43 smittede per 100.000 indbyggere.

På Fanø er de gået fra 86,1 til 115 - i antal faktisk smittede betyder det, at de er gået fra tre smittede personer søndag til fire mandag.

Årsagen, til at Fanøs incidenstal er så højt, er, at der bor 3.000 mennesker på øen, og Sundhedsstyrelsen opgør incidenstallet per 100.000 indbyggere.

Der er ikke kommet flere Syd- og sønderjyske kommuner på Sundhedsstyrelsens liste over kommuner, hvor der skal holdes særligt øje med smitten.