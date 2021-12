Smitten stiger - men en kommune klarer sig bedre

Lørdagens nationale smittetal var 4325, hvilket var lavere end onsdag, hvor der var 5120 nye tilfælde. Det er det hidtil højeste for et døgn under epidemien.

Lørdag morgen var 434 personer indlagt med covid-19 på landets hospitaler.

Det var 15 færre end et døgn tidligere, selv om der var sket 94 nye indlæggelser. Det skyldes, at der også blev udskrevet patienter i perioden.

Derudover er 12 smittede afgået ved døden ifølge lørdagens coronatal.