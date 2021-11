Smitten stiger: Vælgerne opfordres til at brevstemme

Om mindre end to uger åbner valgstederne til regional- og kommunalvalget, og det betyder som oftest, at der kan være risiko for at ende i en kø, hvis man skal i stemmeboksen for at sætte dit kryds.

Sammenholdt med det faktum, at covid-19-pandemien er i fremmarch, opfordrer Kommunernes Landsforening (KL) nu syd- og sønderjyderne og resten af befolkningen til at brevstemme i stedet for at møde op på valgstederne.

- Kommunal- og regionalvalget er vigtige valg. Og derfor ruster kommunerne op i forhold til at skabe en tryg valgdeltagelse, så corona ikke afholder danskerne fra at stemme, siger KL's administrerende direktør Kristian Vendelbo i en pressemeddelelse.

At brevstemme er dog ikke det, som borgerne i Syd- og Sønderjylland gør mest i.

Ved seneste kommunalvalg blev omkring fire procent af stemmerne afleveret som brevstemmer.

Her indleverede borgerne i Vejle flest brevstemmer, dog stærkt efterfulgt Kolding, Esbjerg og Horsens.

Den kommune, der havde den største procentdel af brevstemmer, var derimod Fanø, hvor 9,5 procent af stemmerne blev afleveret som brevstemme.