Smittestigning kan skyde indlæggelsestal i vejret

Det er særligt i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, at ekspertgruppen forventer et stigende antal indlagte.

Ekspertgruppen har også regnet på, hvordan antallet af daglige smittetilfælde vil udvikle sig.

Vurderingen er, at der i midten af december vil være 3400-8300 smittetilfælde om dagen.

Til sammenligning er det højeste antal daglige tilfælde i øjeblikket 5120. Det rekordhøje antal blev registreret mellem tirsdag og onsdag i denne uge.

Ekspertgruppen gør opmærksom på, at der i estimatet for smittetilfælde ikke er taget højde for den kommende uges intensiverede vaccinationsindsats.

I forhold til estimaterne for coronaindlæggelser bemærker ekspertgruppen også, at der er visse usikkerheder. Det skyldes blandt andet, at estimaterne kun tager delvist højde for smittereducerende tiltag som coronapas og mundbind.

Ekspertgruppen for matematisk modellering er tilknyttet Statens Serum Institut.

Ekspertgruppen har til opgave at udvikle matematiske modeller til at belyse udviklingen af smittespredning i Danmark.