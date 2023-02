SMS til mor og far om pjæk har effekt

Ifølge Sofie er det også vigtigt at SMS-erne er neutrale i deres tone, og at de udelukkende omhandler ulovligt fravær.

- Det er vigtigt, at ansvaret til at gøre noget, ligger hos forældrene. Der må ikke være løftede pegefingre eller 'straf' involveret fra skolerne i beskederne. Initiativet til at gøre noget ved fravær skal ligge hos børn og forældrene, for at det virker, understreger Sofie Runge Bertelsen overfor TV SYD.