Snart bliver det dyrere at køre i bus uden en billet

I begyndelsen af næste måned bliver det dyrere for de, der kører uden billet. Sydtrafik hæver nemlig kontrolafgiften fra 750 til 1.000 kroner.

Prisstigningen skal sørge for, at rejsende tænker sig ekstra om, inden de forsøger at køre uden billet i den kollektive trafik, skriver Sydtrafik i en pressemeddelelse.

Kontrolafgiften er heller ikke blevet ændret siden 2011, og den har derfor ikke fulgt den almindelige udvikling i løn og pris.

- Den er nødt til at følge med det generelle prisniveau, hvis den skal blive ved med at have en præventiv effekt. Det er jo ikke, fordi vi gerne vil uddele kontrolafgifter, men den skal være tilpas høj, siger Louise Christine Rasmussen, der er kommunikationskonsulent hos Sydtrafik.