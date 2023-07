Snart bliver kød, mælk og pasta billigere

De billigere fødevarer taler ind i en tendens. For et par uger siden meldte Salling Group ud, at priserne på dagligvarer i kategorien "personlig pleje" ville blive sænket - det samme gjorde Coop og Lidl - og nu er turen altså kommet til fødevarerne.

Inflationen, der er et udtryk for prisstigninger over det seneste år, taber fart. I juni var forbrugerpriserne 2,5 højere end samme måned året før, og det er priser på brændstof og fødevarer, der driver udviklingen.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, kalder det en god nyhed for danskerne.

Han siger, at det er "rekordmange virksomheder i detailhandlen", der nu melder sig på banen med forventninger om lavere priser.

- Tiden med kraftige prisstigninger ser ud til at være overstået for nu og tilmed vendt til prisfald på nogle områder i forbruget.

- Vi kan ikke undvære mad på bordet og varme i boligen. Derfor er det her utrolig gode nyheder.

- Positivt er det samtidig, at færre virksomheder forventer at hæve priserne, skriver han i en kommentar.

Det er kun tre procent af fødevareforhandlerne, der forventer det, og ti procent af den samlede detailhandel.

Man skal ikke længere tilbage end april for at finde store forventninger om prisstigninger blandt virksomheder i detailhandlen inden for fødevareområdet.

Dengang ventede 63 procent af virksomhederne stigende priser.