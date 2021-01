Snart kan børn også blive testet på de mindre teststationer

Fra mandag den 25. januar 2021 kan forældre til børn mellem to og 12 år booke tid til test af deres barn på en af regionens små teststationer i Grindsted, Haderslev og Tønder samt Middelfart og Nyborg, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.



Fra 1. februar er det også muligt at børn testes for corona på teststationen i Fredericia.

Hidtil har det kun været børn og voksne over 12 år, der har kunnet få en tid til test på de mindre teststationer.

Koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, er glad for, at familier nu kan testes det samme sted:

- Det er selvfølgelig bedst, hvis hele familien kan blive testet samme sted, og det har været til stor irritation for mange, at mindre børn ikke har kunnet få en test på en teststation, men skulle til et af de store testcentre.

Book tid på coronaprover.dk

Hvis man ønsker at få sit barn mellem to og 15 år testet, skal man booke tid til test af barnet ved at logge ind på coronaprover.dk med eget NemID.

Test af børn under to år kræver fortsat henvisning fra egen læge.