Snart kan du rejse til Spanien, Italien og næsten alle andre lande i EU: - Vi glæder os helt vildt

Nu kan du alligevel få sydeuropæisk sandstrand under fødderne denne sommer. I dag har Udenrigsministeriet offentliggjort hvilke lande, man kan rejse til. For en uge siden blev det meldt ud, at Udenrigsministeriet ville lempe en række rejsevejledninger til EU-lande, og nu er listen offentliggjort. Fra på lørdag kan du ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledninger rejse til alle EU-lande med undtagelse af Storbritannien, Portugal, Sverige, Rumænien, Malta og Irland.

Landene er udvalgt ud fra en række kriterier, blandt andet skal der være under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. De fleste lande i EU lever op til Udenrigsministeriets kriterier, og derfor er rejsevejledningerne nu ændret.

Turister fra hele EU, undtagen Portugal og dele af Sverige, kan også rejse til Danmark.

- Vi glæder os helt vildt

I Øster Sottrup nord for Sønderborg har Carsten Andersen set frem til dagens opdatering af rejsevejledningerne. Tilbage i januar bookede han og familien en tur til Spanien, siden er den blevet flyttet til juli, men indtil i dag har det været usikkert, om de kunne komme afsted.

- Det er perfekt, og ungerne bliver rigtig glade nu. De har glædet sig helt vildt, og skuffelsen var stor, da vi ikke kunne komme afsted. Coronavirus har haft store konsekvenser for deres hverdag, så de er ellevilde nu, siger Carsten Andersen.

Familien har fulgt corona-situationen i Spanien, og med den opdaterede rejsevejledning forsvinder deres sidste bekymringer om at rejse. Carsten Andersen mener ikke, risikoen er større i Spanien end i for eksempel København, men han fortæller, at de vil tage deres forholdsregler og følge retningslinjerne, når de er afsted.

- Vi har måtte aflyse tre andre rejser siden udbruddet, og for os er det bare kvalitetstid. Hjemme bliver det hurtigt lidt som i hverdagen, men det er bare anderledes at være væk på ferie. Når vi er på ferie, er vi 100 procent sammen, siger Carsten Andersen.

Overvej risici, hvis du vil bestille en rejse

Udenrigsministeriets opdaterede rejsevejledninger er præsenteret i dag, men de træder først i kraft lørdag den 27. juni. Har man lyst til at bestille en rejse, bør man ifølge Forbrugerrådet Tænk overveje, de forskellige risici, der kan være forbundet med at bestille en rejse.

Aflyser rejsebureauet ikke, skal du selv aflyse, og så er det uklart, om du kan få hele beløbet tilbage. Vibeke Myrtue Jensen, der rådgiver om transport ved Forbrugerrådet Tænk.

- Der kan både komme konkurser i branchen, ændringer eller nye udbrud af coronavirus imens man er afsted, siger Vibeke Myrtue Jensen, der rådgiver om transport ved Forbrugerrådet Tænk.

Venter man med at bestille rejsen til efter på lørdag, hvor rejsevejledningerne træder i kraft, betyder det ikke, man er sikker på at få sine penge tilbage, hvis rejsevejledningerne igen bliver orange, og Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser.

- Det er faktisk også en gråzone efter lørdag, for har man været bekendt med, der var en risiko for coronavirus, da man bestilte? Vi ved ikke, hvordan det vil blive vurderet. Rejsebureauerne er ikke forpligtet til at aflyse på baggrund af, at rejsevejledning bliver orange, men de plejer at aflyse alligevel. Aflyser rejsebureauet ikke, skal du selv aflyse, og så er det uklart, om du kan få hele beløbet tilbage. Spørgsmålet er, om du var bekendt med risikoen for coronavirus, og vi ved ikke, hvordan det bliver vurderet, siger Vibeke Myrtue Jensen.

Hun anbefaler desuden, at man bestiller en pakkerejse ved et dansk bureau, da man har bedre mulighed for at få sine penge tilbage, hvis selskabet går konkurs, og at man laver en skriftlig aftale med sit rejsebureau om, hvordan man er stillet, hvis rejsevejledningerne bliver ændret igen.

Artiklen er opdateret med en kommentar fra Forbrugerrådet Tænk.