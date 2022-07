Snart kommer der for alvor luft under vingerne i Smedager

Analysen bliver også bakket op af storkeforældrenes opførsel. På billedet ovenfor kan man se, hvordan de begge står neden for reden, men i en afstand så ungerne fortsat kan se dem.

Det gør de for både at støtte deres unger - men også for at presse dem til at hoppe af reden.

- Det er helt tydeligt, at ungerne ikke får lige så meget at spise, som de har fået før. Så hvis de skal have mad, så skal de hoppe af reden. Enten for at tigge om hos mad forældrene, der står på marken, eller ved selv at finde føde, siger Mogens Lange.