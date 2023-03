Snart rammer snestorm Syd- og Sønderjylland

Efter flere uger med høj sol og ingen nedbør tager vintervejret igen fat i Syd- og Sønderjylland. Danmarks Meteorologiske Institut har søndag udsendt et varsel om snestorm over hele landet.



Søndag eftermiddag lyder varslet på farligt vejr over hele landet.

Mandag aften klokken 23 forventer meteorologerne, at Jylland, som det første sted i landet, bliver ramt af snestorm. Det betyder mere end 10 cm sne på seks timer og en middelvind på over 10 meter i sekundet.

Stormen kommer med et lavtryk over Norskehavet. Et lavtryk der er på vej i sydøstlig retning mod Nordsøen. Her bøjer det mere af mod øst, og man forventer, at det passerer Danmark i løbet af tirsdagen.